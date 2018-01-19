Энергетики «Т Плюс» в Прикамье подвели итоги производственной деятельности за 2017 год

12:40 | 22.01.2018

По результатам работы в 2017 году теплоэлектростанции Пермского филиала «Т Плюс» выработали 5,42 млрд кВт⋅ч электроэнергии и отпустили потребителям 12,44 млн Гкал тепла. В сравнении с аналогичными результатами 2016 года выработка электроэнергии сократилась на 5,6 %. Отпуск тепловой энергии с коллекторов филиала увеличился на 1,2 %.



Снижение объема выработки электроэнергии обусловлено в первую очередь оптимизацией загрузки оборудования и диспетчерским графиком, задаваемым филиалом АО «СО ЕЭС» — «Региональным диспетчерским управлением энергосистемы Пермского края». Прирост отпуска тепловой энергии связан с климатическим фактором: средняя температура наружного воздуха в Пермском крае в 2017 году была ниже, чем в аналогичном периоде 2016 года.



Стоит отметить, что в рамках ремонтной кампании Пермского филиала в 2017 году было проведено более 20 капитальных и средних ремонтов основного энергооборудования. Общая паропроизводительность отремонтированных котлоагрегатов превысила 2 тыс. тонн пара в час, мощность турбин — 400 МВт. Кроме того, было проведено 66 текущих ремонтов разного вида оборудования.



Самые масштабные объемы ремонтных работ 2017 года прошли в ходе так называемой «инспекции С» газовых турбин блока ПГУ Пермской ТЭЦ-6. В рамках сервисного обслуживания была проведена замена «горячей части» газовых турбин (камер сгорания, газовых горелок, рабочих и направляющих лопаток), проведены вскрытие и осмотры осевых компрессоров, комплекс пусконаладочных работ и испытаний на основном и вспомогательном оборудовании. Эти мероприятия необходимы для надежного несения максимальных нагрузок в осенне-зимний период.