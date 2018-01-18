В Пермскую таможню можно обратиться по «телефону доверия»

10:43 | 20.01.2018

В Пермской таможне продолжает действовать «телефон доверия» (342) 238-73-50. С его помощью в ведомстве своевременно устраняют недостатки в работе должностных лиц таможни, таможенных постов, выявляют факты нарушения служебной дисциплины.



Также граждане и организации могут сообщить о коррупционных проявлениях, фактах некорректного поведения со стороны личного состава таможни. Кроме того, приветствуется содействие в выявлении и пресечении контрабанды товаров, запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию.