Пермские нефтяники помогают с выбором профессии

10:24 | 20.01.2018

Предприятие «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» стало участником XX специализированной выставки-форума «Образование и карьера-2018». С 18 по 21 января в рамках профориентационных мероприятий о преимуществах работы в нефтяной отрасли узнают 40 тысяч старшеклассников Прикамья.



Главная цель мероприятия – помочь выпускникам определиться с профессией, познакомить с профильными учебными заведениями и предприятиями, которые заинтересованы в привлечении молодых кадров. Посетители выставки - старшеклассники со всего Пермского края. Ребята побывали на образовательном форуме, получили консультации специалистов, что поможет определиться с выбором дальнейшего профессионального пути.



Традиционно стенды с информацией о работе в рядах нефтяников Прикамья в числе самых популярных. Уже пятый год специалисты из «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» рассказывают молодежи о настоящем и будущем отрасли в регионе. Только в 2017 году на работу в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» принято 70 молодых специалистов. Это выпускники ведущих образовательных учреждений региона, с которыми выстроена профориентационная работа.



«Коллектив ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ - это 4,5 тысячи работников, и почти половина из них молодежь. Мы делаем ставку на преемственность – это большой задел на будущее. Тем, кто вливается в наши ряды сегодня, развивать нефтяную отрасль в регионе в ближайшие годы», - сказал заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Игорь Плотников.



Помимо пермской выставки, цикл профориентационных встреч начался в 40 подшефных школах в районах деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Кроме этого, в течение года пройдут экскурсии на производственные объекты и в музей Пермской нефти, классные часы, интерактивные, интеллектуальные игры и другие мероприятия. Только за 2017 год специалисты предприятия встретились с более чем 4 тысячами школьников.