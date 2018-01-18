Рубрика: Новости дня
20:14 | 19.01.2018
«Уралкалий» приглашает посетителей выставки «Образование и карьера — 2018» на виртуальную экскурсию в шахту
Для посетителей выставки — выпускников школ, студентов средних и высших учебных заведений специалисты «Уралкалия» проводят консультации по особенностям и перспективам работы на предприятии, преимуществам корпоративного социального пакета. Кроме того, для абитуриентов и выпускников учебных заведений компания организует обучающие мастер-классы по темам «Как успешно пройти собеседование» и «Как правильно составить резюме».
Все посетители стенда «Уралкалия» могут воспользоваться уникальной возможностью спуститься под землю на глубину 400 метров и оценить природную красоту Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. В этом поможет технология виртуальной реальности.
«Уралкалий» является одним из наиболее привлекательных работодателей в Пермском крае не только по величине средней заработной платы. В компании реализуется программа по формированию кадрового резерва на позиции руководителей различных уровней. Для обучения и повышения квалификации сотрудников работает собственный корпоративный университет, действует программа по получению высшего профессионального образования по наиболее востребованным специальностям за счет средств компании.
— «Уралкалий» — динамично развивающаяся компания, признанный лидер в мировой калийной отрасли, — напоминает директор по персоналу ПАО «Уралкалий» Ирина Константинова. — Мы ориентируемся на лучшие мировые практики и стремимся постоянно совершенствоваться. Конкурентная заработная плата и один из лучших в отрасли социальный пакет позволяют нам привлекать лучших молодых специалистов, для которых мы создаем все условия для профессионального развития и карьерного роста.
Напомним, «Уралкалий» активно работает с выпускниками профильных вузов и привлекает молодых специалистов. Компания тесно сотрудничает с Пермским национальным исследовательским политехническим университетом (ПНИПУ) и его Березниковским филиалом, взаимодействует со средними специальными учебными заведениями и школами.
С 2006 года в рамках сотрудничества с ПНИПУ «Уралкалий» предоставляет лучшим студентам именные стипендии и премии для победителей конкурса «Верхнекамский калий». В 2007 году при поддержке «Уралкалия» в БФ ПНИПУ организована кафедра технологии и комплексной механизации разработки месторождений подземных ископаемых. В 2009 году в ПНИПУ открыт Институт калия — уникальный специализированный учебно-исследовательский центр, оснащенный лабораториями, не имеющими аналогов в мире.
В «Уралкалии» с 2010 года проводится целевой набор. Выпускникам программы целевого набора гарантировано рабочее место в компании и подъемные выплаты. Их размер зависит от среднего балла по диплому.
© «Вечерние Ведомости»
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