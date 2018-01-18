В прошлом году самыми востребованными в Перми стали строители-монтажники

18:25 | 19.01.2018

В 2017 году в два раза увеличилось количество пермяков, трудоустроенных с помощью городского центра занятости. Большинство людей получили постоянную работу. Самыми востребованными у работодателей стали строители-монтажники.



В 2017 году Центр занятости населения Перми трудоустроил 13 621 человека (в 2016 году таковых было 6599). Большинство из них — 10 337 человек (76 %) — устроились на постоянную работу. Остальные приняли участие в общественных работах и программах временного трудоустройства.



Работодатели в декабре чаще всего искали строителей-монтажников, водителей, неквалифицированных рабочих (грузчик, лифтер, сторож (вахтер), гардеробщик), руководителей специализированных производственно-эксплуатационных подразделений и служб (главный инженер, главный технолог, главный энергетик, мастер цеха, мастер участка), механиков по оборудованию, слесарей-сборщиков, слесарей-ремонтников и других специалистов. Наименьшим спросом пользовались рабочие, занятые в оптико-механическом производстве и в спецпроизводствах, преподаватели по управлению средствами передвижения, неквалифицированные рабочие, занятые на транспорте и связи, и другие.



В начале 2018 года в банке вакансий городской службы занятости значилось 5220 свободных рабочих мест, из них 40,2 % — по рабочим профессиям.



Услуги по профориентации в 2017 году получили 12 833 человека, 912 безработных граждан получили услугу по психологической поддержке, 1224 — по социальной адаптации на рынке труда.



Профессиональное обучение прошли 1103 безработных пермяка, почти все они были трудоустроены по полученным профессиям — 95 %. Также обучение прошли 187 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, и 59 пенсионеров.



Услуги по содействию самозанятости получил 331 человек, им помогли в составлении бизнес-плана, в определении готовности вести предпринимательскую деятельность.



В целом уровень регистрируемой безработицы в Перми в начале января составил 0,68 % к численности экономически активного населения, что ниже уровня безработицы в целом по Пермскому краю (в 1,24 %).



Для получения услуг городского центра занятости можно обратиться в отдел по своему району, их адреса и контакты можно посмотреть на cznperm.ru/contacts.