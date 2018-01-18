Крещенские купания в Перми прошли спокойно

16:57 | 19.01.2018

Более шести тысяч пермяков окунулись в купели минувшей ночью. В специально оборудованных местах обрядовые действия прошли спокойно, помощь спасателей и врачей никому из купающихся не понадобилась, рассказали в городском департаменте общественной безопасности.



В ночь с 18 на 19 января в честь праздника Крещения Господня могли окунуться в трех купелях на территории Перми, организованных городскими властями. Безопасность и порядок в специально оборудованных местах обеспечивали спасатели Пермской городской службы спасения и регионального отделения Российского союза спасателей. В Верхней Курье, на Мотовилихинском пруду и на территории монастыря на Бахаревке в купели окунулись более шести тысяч человек. Специальные службы не зафиксировали происшествий, помощь спасателей и врачей никому не потребовалась.



Окунуться в купель можно в течение всей крещенской недели. Рекомендуется делать это в светлое время суток, соблюдая правила безопасности.