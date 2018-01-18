Пермяки «серебряного» возраста продолжают путешествовать по региону

16:17 | 19.01.2018

Недавно активные и любознательные представители старшего поколения побывали в с. Усть-Качка Пермского района, поездку организовал ТОС «Рабочий поселок». Мероприятие прошло в рамках реализации партийного проекта «Старшее поколение».



Группа из 24 активистов ТОС познакомилась с историей населенного пункта. Село Усть-Качка было основано в 1669 году выходцем из Елабуги Федоткой Ефремовым, сыном Серюховых. Первоначально селение состояло из четырех дворов, в которых жили 11 мужчин с семьями. В 1869 году здесь была возведена часовня, в конце XIX — начале XX в. это уже село, в нем появились церковь, земская школа, медпункт, народная библиотека.



Размеренная жизнь села круто изменилась в 1935 году, когда в земле обнаружили источники сероводородной воды. Искали нефть, а нашли целебную воду. Так появился популярный бальнеологический курорт, здравница федерального значения «Усть-Качка».



Во время экскурсионной поездки пожилые люди не только познакомились с историей села, но и позанимались скандинавской ходьбой, покатались на лыжах, прогулялись по красивейшим местам курорта. Также была организована культурно-развлекательная программа.



— Среди граждан «серебряного» возраста есть много энергичных и любознательных людей. Они жаждут новых открытий и ярких впечатлений, и туризм для них — один из лучших способов продления активного долголетия. Пожилые люди начинают больше общаться друг с другом, укрепляется здоровье, сохраняется хорошая физическая форма, — отметил региональный координатор партийного проекта «Старшее поколение», руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае Александр Бойченко.



Напомним, мероприятия проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия» проводятся в Пермском крае с 2013 года. Основные задачи проекта: содействие повышению качества жизни и благополучия пожилых людей, создание условий для их активного долголетия. Основой проекта служит «Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в РФ до 2025 года». В прошлом году задачи партпроекта были расширены за счет содействия развитию современных форм социального и медицинского обслуживания пожилых людей.