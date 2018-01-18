Житель Прикамья задержан по подозрению в убийстве

16:09 | 19.01.2018

Как рассказали в СУ СКР по Пермскому краю, днем 16 января в лесном массиве возле автодороги недалеко от села Меча Кишертского района было обнаружено тело мужчины с травмами, характерными для ДТП. Судмедэкспертиза показала, что смерть мужчины наступила от огнестрельного ранения головы. Возбуждено уголовное дело по признакам убийства.



Следствие установило личность погибшего и обнаружило его автомобиль, на котором были механические повреждения. Затем был установлен подозреваемый - 27-летний житель Кунгурского района. Мужчину объявили в розыск и 18 января задержали в селе Кишерть.



Как полагает следствие, подозреваемый попросил знакомого, владельца автомобиля, отвезти его в Кишертский район к бывшей сожительнице, чтобы забрать личные вещи. По дороге мужчины вышли из машины, и подозреваемый выстрелил в водителя из ружья.



Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении задержанному обвинения. Огнестрельное оружие обнаружено и изъято. Мотив преступления устанавливается. Расследование продолжается.