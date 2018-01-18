Пермяки могут узнать о наличии долгов через интернет

13:25 | 19.01.2018

Получить информацию о наличии долгов, о ходе исполнительного производства, обратиться с заявлением, ходатайством или жалобой в электронном виде можно с помощью сервиса информационной системы «Банк данных исполнительных производств» и раздела сайта «Личный кабинет», поясняют в УФССП по Пермскому краю.



Оперативное получение сведений и отсутствие необходимости стоять в очереди на прием к сотруднику ведомства позволит значительно сэкономить время. Некоторые юридические действия можно осуществить, имея под рукой лишь интернет. Например, чтобы ознакомиться с процессуальными документами, достаточно оформить подписку в «Личном кабинете».



Важно и то, что в «Банке данных» и в «Личном кабинете» можно получить информацию моментально, а не ждать ответа в сроки, установленные нормативно-правовыми актами.



Зарегистрироваться в «Личном кабинете» можно на официальном сайте УФССП по Пермскому краю r59.fssprus.ru, а также на Едином портале государственных услуг gosuslugi.ru. Сервис «Банк данных исполнительных производств» также доступен на r59.fssprus.ru.