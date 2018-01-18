На форуме «Образование и карьера» пермская молодежь может найти востребованную работу и успешный вуз

12:58 | 19.01.2018

В четверг, 18 января, в Перми состоялось открытие ХХ Межрегиональной выставки «Образование и карьера». В течение четырех дней работы форума выпускники школ и вузов смогут определиться с выбором будущей профессии, а студенты — найти возможности для развития карьеры.



К участникам и гостям выставки обратился губернатор Пермского края Максим Решетников. Он отметил, что выставка стала очень хорошей традицией региона, она востребована жителями, особенно учениками выпускных классов и их родителями.



«Выбор будущей профессии — один из самых серьезных и ответственных в жизни каждого человека. И мы можем в этом помочь — посоветовать, рассказать, показать все возможности, которые есть в крае, то, что востребовано сегодня и будет востребовано завтра. Поэтому здесь представлены сотни профессий, которые действительно нужны региону», — подчеркнул губернатор.



Также губернатор ознакомился с представленными стендами пермских вузов и предприятий, пообщался со студентами.



По словам экспертов, в системе образования Пермского края представлены почти все специальности и направления, которые есть в России. «Это одно из главных достижений системы образования Пермского края. Это значит, что она универсальна», — отметил ректор ПГНИУ Игорь Макарихин.



На выставке-форуме представлено более 20 тысяч вакансий в Пермском крае. Актуальные вакансии представляют ведущие компании Пермского края: АО «ОДК-Авиадвигатель», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», АО «Сибур-Химпром», ООО «ГСИ-ПНГС», АО «Новомет-Пермь», ПАО НПО «Искра», ФКП «Пермский пороховой завод», Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс», ПАО «Уралкалий» и другие.



На выставке свои стенды представили такие пермские вузы, как Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермский государственный медицинский университет, Пермский государственный аграрно-технологический университет им. академика Д.Н. Прянишникова, Пермская государственная фармацевтическая академия, а также колледжи, техникумы, гимназии, школы и детские сады.



География участников не ограничивается лишь Прикамьем: старшеклассники и их родители смогут ознакомиться с предложениями вузов и других российских регионов.



Представлены также стенды 20 колледжей, техникумов, профессиональных лицеев и училищ Перми и края. 40 пермских школ проведут фестиваль «Профессиональные практики в школах города Перми». Презентуют себя и 10 уникальных детских садов. Также на выставке-форуме можно будет узнать о дополнительном образовании, учебе за рубежом и предложениях по стажировке.



Вход на выставку свободный. Подробная программа выставки, расписание мастер-классов опубликованы на сайте ВЦ «Пермская ярмарка» edu.expoperm.ru.