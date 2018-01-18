Рубрика: Новости дня
12:38 | 19.01.2018
«ЛУКОЙЛ» подписал соглашение о сотрудничестве с главами 26 территорий Пермского края
Особое внимание в Соглашении уделяется поддержке инициативы губернатора Максима Решетникова по газификации населенных пунктов. В списке – села Черновское, Калинино и Карьево, деревни Гожан и Бажуки.
Акцент в 2018 году будет сделан на создание комфортной городской среды для жителей Добрянского, Ильинского, Краснокамского, Еловского, Очерского, Пермского, Сивинского и Частинских районов. В Чернушке преобразится центральная площадь с торговыми рядами и арт-объектами, а в Перми около нового офисного здания «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» появится сквер имени Татищева.
Свой вклад в выполнение обязательств по Соглашению вносят ведущие предприятия компании в Пермском крае: «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» (100% дочерние общества ПАО «ЛУКОЙЛ»).
«Наш основной приоритет – удовлетворенность жителей края не только в территориях добычи, но и в масштабах всего региона. С 2007 года в рамках Соглашения об экономическом и социальном сотрудничестве компания «ЛУКОЙЛ» инвестировала в развитие Прикамья более 23 миллиардов рублей. За это время мы вместе даже в самых отдаленных уголках региона построили и реконструировали образовательные, спортивные, медицинские, культурные и религиозные объекты», - отметил в ходе церемонии подписания представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» Олег Третьяков.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
14:11 | 19.01.2018
В Пермском крае стартовал проект «Мы выбираем спорт!»
13:52 | 19.01.2018
«Мало огня»: Линда «зажжет» Екатеринбург в конце января
13:48 | 19.01.2018
Рецидивист, избивший женщину-полицейского, получил 2 года «строгача»
13:25 | 19.01.2018
Пермяки могут узнать о наличии долгов через интернет
13:10 | 19.01.2018
Депутат Госдумы призвал коллег из Киргизии поддержать заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025
12:58 | 19.01.2018
На форуме «Образование и карьера» пермская молодежь может найти востребованную работу и успешный вуз
12:43 | 19.01.2018
Свердловские налоговики банкротят благотворительный фонд, поддержанный известными боксерами
12:39 | 19.01.2018
СКР ищет серийного убийцу пожилых женщин
12:38 | 19.01.2018
«ЛУКОЙЛ» подписал соглашение о сотрудничестве с главами 26 территорий Пермского края
12:32 | 19.01.2018
В выходные в Перми немного потеплеет
12:19 | 19.01.2018
Бывшая подчиненная Александра Караваева возглавила Фонд содействия капремонту в Севастополе
12:06 | 19.01.2018
Евгений Куйвашев окунулся в прорубь
11:22 | 19.01.2018
Начальника УМВД по Екатеринбургу повысили до полковника
11:16 | 19.01.2018
Пермские нефтяники наградили победителей конкурса социальных и культурных проектов
10:28 | 19.01.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 18 января 2018 года
10:22 | 19.01.2018
Новый военный прокурор ЦВО провел рабочую встречу с Евгением Куйвашевым
10:13 | 19.01.2018
Евгений Куйвашев поставил задачи главе Белоярки
09:46 | 19.01.2018
Плавать над Екатеринбургом станет возможно уже этим летом
09:46 | 19.01.2018
В Красноуфимске пожарные спасли дом от полного выгорания
22:42 | 18.01.2018
Снос единственного буддийского монастыря на Урале снова отложили
20:31 | 18.01.2018
В мэрии назвали точные даты закрытия ледового городка и открытия парковки на площади 1905 года
20:06 | 18.01.2018
Свердловский союз журналистов вступился за коллег, оскорбленных Владимиром Соловьевым
18:29 | 18.01.2018
Календарь памятных дат Перми на 2018 год доступен в Сети
18:12 | 18.01.2018
В двух свердловских городах ГИБДД ввела ограничение движения транспорта из-за нечищеных дорог
17:37 | 18.01.2018
Жителя Пермского края обвиняют в убийстве с помощью ножниц, совершенном почти 14 лет назад
17:15 | 18.01.2018
Столица Прикамья стала четвертой в рейтинге туристических городов ПФО
17:09 | 18.01.2018
Губернатору представили нового командующего Уральским округом войск национальной гвардии
17:06 | 18.01.2018
Благоустраивать общественные территории в регионе будут по результатам голосования жителей области
16:33 | 18.01.2018
В отношении председателя ПЖСК «Бухта Квинс» возбудили уголовное дело. Зиле Булатовой грозит до двух лет колонии
16:28 | 18.01.2018
Депутат Госдумы поставит памятник Путину в Курганской области
16:20 | 18.01.2018
Новогодние елочки обошлись браконьерам в 50 тысяч рублей
16:00 | 18.01.2018
Обозначились первые партнеры «Иннопрома-2018»
15:52 | 18.01.2018
В Екатеринбурге чиновники расчистили тараканью штаб-квартиру
15:39 | 18.01.2018
20 процентов свердловчан — несовершеннолетние
15:22 | 18.01.2018
В Кургане произошло тройное ДТП: один человек погиб, четверо ранены
14:49 | 18.01.2018
Роспотребнадзор проверил воду в зауральских купелях. Можно окунаться
14:40 | 18.01.2018
Более 600 миллионов будет дополнительно направлено на поддержку рождаемости в Прикамье
14:20 | 18.01.2018
Зав. кардиоревматологическим отделением ДКБ-1: о детском ревматизме
13:33 | 18.01.2018
Коммунальная авария на ВИЗе. Подача тепла ограничена
13:27 | 18.01.2018
В Прикамье должник-алиментщик направлен на уборку снега