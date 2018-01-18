В выходные в Перми немного потеплеет

12:32 | 19.01.2018

Сейчас в столице Прикамья -20 градусов, солнечно. Сегодня, 19 января, днем в Перми ожидается около -17 °C, ночью -20 °C.



Завтра будет ясно, столбик термометра покажет -14 °C. В воскресенье, 21 января, дневная температура поднимется до -13 °C. В понедельник, по предварительным прогнозам, ожидается похолодание и сильный ветер.