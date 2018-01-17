Жителя Пермского края обвиняют в убийстве с помощью ножниц, совершенном почти 14 лет назад

17:37 | 18.01.2018

В Краснокамске завершено расследование уголовного дела по обвинению 50-летнего мужчины в совершении убийства, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



По данным следствия, в апреле 2004 года в Краснокамске в собственной квартире было обнаружено тело местного жителя с явными признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по признакам убийства, однако долгое время преступление оставалось нераскрытым. Найти преступника помогли дополнительно проведенные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. К уголовной ответственности привлечен знакомый погибшего. Как установило следствие, гость и хозяин квартиры вместе выпивали и между ними возник конфликт. Краснокамец нанес хозяину множественные удары канцелярскими ножницами в шею. Мужчина скончался от полученных ранений.



Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.