Утвержден размер материальной помощи пострадавшим в школе № 127 города Перми

15:26 | 18.01.2018

По распоряжению губернатора Пермского края Максима Решетникова, пострадавшие во время происшествия учащиеся 4 «Б» класса получат материальную помощь из краевого бюджета. В целях психологической поддержки на мартовские праздники все ученики 4 «Б» класса и дети учителя будут отправлены в туристическую поездку за счет краевого правительства.



По результатам визита министр образования и науки России Ольга Васильева приняла решение направить всех учащихся 4 «Б» и детей учительницы для психологической поддержки в международный детский лагерь «Артек», предоставив им места. Все ребята будут отдыхать в одну смену.



Для материальной помощи пострадавшим будут осуществлены выплаты из краевого бюджета в общем объеме 2,8 млн рублей. Учитель Наталья Шагулина и ученик, который направлен на лечение глаза в Москву, получат по 500 тысяч рублей. Еще 400 тысяч будут направлены семье мальчика, находящегося в реанимации. Семьям еще 7 школьников будет выделено по 200 тысяч рублей.



Напомним, в результате происшествия 15 января 2017 года в пермской школе № 127 было госпитализировано 12 человек в состоянии разной степени тяжести. Трое, учитель Наталья Шагулина и двое подростков, были направлены в тяжелом состоянии в городскую клиническую больницу № 4, 9 детей — учеников 4-го класса были направлены в краевую детскую клиническую больницу № 15.



По информации городской администрации, занятия в школе были возобновлены сегодня, 18 января.