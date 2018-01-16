В Прикамье должник-алиментщик направлен на уборку снега

13:27 | 18.01.2018

Алиментщик, не желающий официально трудоустроиться и начать выплачивать средства на содержание двух несовершеннолетних детей, займется благоустройством.



Как рассказали в УФССП по Пермскому краю, с момента возбуждения судебными приставами-исполнителями по Октябрьскому и Уинскому районам исполнительного производства мужчина накопил более 1,4 млн рублей задолженности по алиментам. Несмотря на применение к должнику мер принудительного характера, отец детей перечислял ничтожно малые суммы: ежемесячно в счет погашения алиментов мужчина вносил от 150 до 200 рублей.



Предупреждение судебного пристава о том, что подобные действия являются административным правонарушением, не повлияло на ситуацию. Должник проигнорировал и настоятельный совет о необходимости найти официальный источник доходов.



Работа по взысканию алиментов с родителей, уклоняющихся от выполнения требований исполнительных документов, включает направление протокола об административном правонарушении в суд, где будет назначено наказание.



Суд признал неплательщика алиментов виновным. Должник отправится на уборку снега, продолжительность работ по благоустройству для него составит 60 часов. Затем он может исправиться и начать добросовестно исполнять свои обязательства. Если этого не случится, возможно и привлечение к уголовной ответственности – это крайняя мера воздействия на алиментщиков.