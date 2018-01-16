В Перми начались соревнования по фигурному катанию «Крещенские морозы»

13:11 | 18.01.2018

18–19 января во дворце спорта «Орленок» проходит открытое классификационное соревнование по фигурному катанию «Крещенские морозы».



Соревнования соответствуют Единой всероссийской спортивной классификации и проводятся по правилам Международного союза конькобежцев (ISU) на текущий сезон. Спортсмены сразятся в одиночном катании, парном катании среди КМС и МС, танцах на льду по второму и первому спортивным разрядам, а также среди кандидатов в мастера спорта.



Спортсмены первого разряда представят звездный вальс, второго разряда — европейский вальс и марш.