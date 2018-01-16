Максим Решетников: «Налоговую систему нужно менять аккуратно и точечно»

11:44 | 18.01.2018

17 января губернатор Пермского края Максим Решетников принял участие в панельной дискуссии «Налоговая система России: образ будущего» IX Гайдаровского форума. В частности, в рамках дискуссии участники обсуждали вопрос необходимости изменения действующего налогового законодательства.

Председатель Комитета Государственной думы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что России необходимо внести изменения в Налоговый кодекс. По его словам, «в условиях глобализации каждая страна будет предлагать свои способы привлечения средств. Мы должны думать, как будем конкурировать с нашими ближайшими соседями и странами БРИКС: с теми, с кем идет реальная конкурентная борьба. В этой связи мы просто обязаны в перспективе показать снижение налоговой нагрузки».



Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что правительство страны не предполагает увеличения налоговой нагрузки в предстоящем году. В 2018 году ожидается вторая волна налоговой амнистии, которая начнется с марта и посодействует возвращению капиталов из-за рубежа.



В своем выступлении губернатор Пермского края Максим Решетников отметил: если и прибегать к изменениям налоговой системы страны, то аккуратно и точечно.



«Я считаю, что проблема не в налоговой системе, а в неэффективном использовании бюджетных средств. Мы точно можем за эти деньги дать людям и бизнесу более высокий уровень государственных услуг», — заявил глава Прикамья. М. Решетников пояснил, что основные изменения должны произойти в бюджетной политике.



Кроме того, губернатор Пермского края высказался относительно выравнивания налоговой политики на межрегиональном уровне. По его словам, не нужно ставить перед налоговой политикой задачу выравнивания регионов, «неравенство регионов — это инструмент для развития всей страны».



В заключительном слове министр финансов РФ Антон Силуанов подчеркнул, что важно сохранить стабильность и предсказуемость налогового законодательства, чтобы правила игры были понятны и прозрачны. С этой точкой зрения согласился и председатель Комитета Государственной думы по бюджету и налогам Андрей Макаров.



Основным докладчиком панельной дискуссии стал Андрей Макаров, в качестве экспертов выступили председатель Счетной палаты Российской Федерации Татьяна Голикова, министр финансов РФ Антон Силуанов и глава ФНС Михаил Мишустин.