В выходные в Перми сохранится холодная погода

12:13 | 28.09.2018

Сейчас в столице Прикамья 8 градусов, пасмурно. Сегодня, 28 сентября, днем в Перми будет около 9°C, возможен дождь.



Дожди ожидаются и в субботу, и в воскресенье. Завтра столбик термометра покажет 9°C, в воскресенье, 30 сентября, температура не поднимется выше 8°C. С понедельника, по предварительным прогнозам, немного потеплеет.