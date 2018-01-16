Анонсы событий на 18 января

19:43 | 17.01.2018

12.00 Пермская городская Дума (ул. Ленина, 23, зал 1). Заседание комитета по бюджету и налогам.



12.00 ВЦ «Пермская ярмарка» (ш. Космонавтов, 59). Открытие ХХ специализированной выставки «Образование и карьера-2018». На выставке разместятся стенды организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций, школ, предприятий, Агентства по занятости населения Пермского края. С работой выставки ознакомится губернатор Пермского края Максим Решетников.