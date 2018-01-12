Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота
Коттеджный поселок Николин Ключ
 

Рубрика: Анонсы


19:18 | 15.01.2018

Анонсы событий на 16 января

10.00 Пермская городская Дума (ул. Ленина, 23, зал 1). Заседание комитета по экономическому развитию.

14.00 Пермская городская Дума (ул. Ленина, 23, зал 1). Заседание комитета по местному самоуправлению и регламенту.

14.00 Пермский межрайонный следственный отдел (ул. 1-я Красавинская, 81). Личный прием руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю Марины Заббаровой.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
15.01.2018

22:38 | 15.01.2018
Расследование уголовного дела в цыганском поселке Екатеринбурга завершено

21:42 | 15.01.2018
В 2017 году в Прикамье компьютерные курсы в рамках партпроекта окончили более 400 пожилых людей

21:30 | 15.01.2018
Полиция разыскивает свердловчан, ставших жертвами грабителей сотовых телефонов

20:38 | 15.01.2018
Завершается формирование заявки на создание второй очереди «Титановой долины»

19:33 | 15.01.2018
Стала известна информация о перекрытии улиц в Екатеринбурге в связи с проведением ЧМ-2018

19:32 | 15.01.2018
Из федерального бюджета выделили 800 млн на ремонт свердловских дорог

18:16 | 15.01.2018
В столице Прикамья проходит выставка детского рисунка

18:02 | 15.01.2018
«Уральские пельмени» провели выходные в компании трудных подростков

17:40 | 15.01.2018
В Перми пройдет Startup Tour

17:23 | 15.01.2018
Проверка систем безопасности будет проведена во всех образовательных учреждениях Пермского края

16:56 | 15.01.2018
Завершается срок приема заявлений на участие в ЕГЭ

16:39 | 15.01.2018
Доходы бюджета Свердловской области выросли в 2017 году на 22,8 миллиарда

16:23 | 15.01.2018
Коммунальная авария в селе Покровское-1 устранена

16:10 | 15.01.2018
Президентская кампания началась, в Екатеринбург едет кандидат от КПРФ Павел Грудинин

16:03 | 15.01.2018
К 2030 году объемы промышленного производства в Зауралье планируют увеличить в 2,1 раза

15:44 | 15.01.2018
На Урале задержали серийного насильника, которого не могли поймать 25 лет

15:29 | 15.01.2018
Правительство Саудовской Аравии похвалило российскую заявку на ЭКСПО-2025

15:14 | 15.01.2018
Герой России высказался по поводу предстоящих выборов президента

15:00 | 15.01.2018
Учительницу, пострадавшую в школе № 127, прооперировали. Состояние тяжелое

14:44 | 15.01.2018
Курганские коммунисты пожаловались в ЦИК на использование административного ресурса при сборе подписей за Путина. «Добивались необходимого результата нажимным способом»

комментариев: 1

14:27 | 15.01.2018
Служба занятости приглашает пермяков на выставку «Образование и карьера»

14:21 | 15.01.2018
Свердловские власти запустили новый официальный портал

14:16 | 15.01.2018
Пресс-конференция губернатора Свердловской области состоится 16 января

14:10 | 15.01.2018
В Екатеринбурге ограбили доставщиков пиццы

14:03 | 15.01.2018
Выставка к 100-летию создания в России комиссий по делам несовершеннолетних откроется в здании правительства Свердловской области

13:53 | 15.01.2018
Собственницу детской площадки «Лазертаг» в Кургане наказали за травму ребенка

13:37 | 15.01.2018
Депутат Госдумы Анатолий Литовченко с супругой отдали подписи в поддержку самовыдвижения Путина

13:31 | 15.01.2018
Пермские баскетболисты начали год с победы

13:15 | 15.01.2018
Трагедия в пермской школе: пострадавшие есть, но нападения не было

13:02 | 15.01.2018
В зауральском поселке отравились угаром мать с 8-летним ребенком. СК проводит проверку

12:42 | 15.01.2018
Пермяки приняли участие в едином дне сбора подписей

12:38 | 15.01.2018
В Перми двое с ножами напали на учеников школы. Есть пострадавшие. Нападавшие задержаны

12:35 | 15.01.2018
К ЧМ-2018 по футболу проезд в общественном транспорте Екатеринбурга можно будет оплачивать банковской картой

12:19 | 15.01.2018
Некоторые квартиры в Екатеринбурге подешевели до 30 %

12:14 | 15.01.2018
Исторический парк «Россия — моя история» посетило почти 17 тысяч человек

12:06 | 15.01.2018
В течение недели в Перми постепенно похолодает

11:50 | 15.01.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 14 января 2018 года

11:45 | 15.01.2018
Федеральные «монстры» сожрали почти все местные сети Екатеринбурга

11:29 | 15.01.2018
В Екатеринбурге уничтожили лимоны и апельсины из Таджикистана

10:43 | 15.01.2018
Директора МУПа в Лесном отправили под суд

10:15 | 15.01.2018
В пригороде Первоуральска сгорели дом и машина

10:11 | 15.01.2018
Екатеринбургские фотографы нашли «квартиры из инея»

09:51 | 15.01.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 14 января 2018 года

09:24 | 15.01.2018
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Свердловскую область

14.01.2018

19:12 | 14.01.2018
В Краснотурьинске убийца использовал в качестве орудия преступления автомобиль

18:28 | 14.01.2018
В канун старого Нового года в Нижнем Тагиле сгорели две бани

17:28 | 14.01.2018
Продавец конфет предотвратил ограбление в одном из торговых центров Березовского

17:18 | 14.01.2018
По мнению Путина, коммунистическая идеология очень похожа на христианство

16:55 | 14.01.2018
«Мама, это рок-н-ролл, рок — это…»: как прошел один из самых масштабных музыкальных фестивалей современной России

16:12 | 14.01.2018
Жители Прикамья получили за прошлый год более 2,5 млн услуг в офисах МФЦ


Мы в соцсетях





Архив
«    Январь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 


 