Анонсы событий на 16 января

19:18 | 15.01.2018

10.00 Пермская городская Дума (ул. Ленина, 23, зал 1). Заседание комитета по экономическому развитию.



14.00 Пермская городская Дума (ул. Ленина, 23, зал 1). Заседание комитета по местному самоуправлению и регламенту.



14.00 Пермский межрайонный следственный отдел (ул. 1-я Красавинская, 81). Личный прием руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю Марины Заббаровой.