Анонсы событий на 15 января

20:27 | 12.01.2018

12:00 Администрация Пермского края (ул. Куйбышева, 14, 4-й этаж, малый зал). Заседание организационного комитета по подготовке к проведению в Пермском крае чемпионата мира по греко-римской борьбе среди ветеранов 4–8 октября.