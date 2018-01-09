Анонсы событий на 11 января

18:04 | 10.01.2018

14.00 Законодательное собрание (ул. Ленина, 51, каб. 631). Заседание рабочей группы по подготовке ко второму чтению проекта закона ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края от 9 декабря 2009 года № 545-ПК «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской и муниципальной службы Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края».