Анонсы событий на 26 декабря

19:28 | 25.12.2017

12.00 Пресс-центр «Интерфакс-Поволжье» в Перми» (ул. Петропавловская, 41). Пресс-конференция управляющего ОПФР по Пермскому краю Станислава Аврончука на тему «Пенсионное обеспечение жителей Пермского края в 2018 году».



13.00 Следственный отдел по городу Чайковскому (г. Чайковский, ул. Декабристов, 9). Личный прием заместителя руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю Сергея Сарапульцева.