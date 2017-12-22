Анонсы событий на 21 декабря

18:46 | 20.12.2017

10:00 Администрация Пермского края (ул. Куйбышева, 14, 4-й этаж, зал заседаний). Заседание межведомственной комиссии по вопросам благоустройства в Пермском крае под председательством главы региона Максима Решетникова с участием глав городских округов и муниципальных районов.