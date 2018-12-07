Анонсы событий на 11 декабря

18:06 | 10.12.2018

12.00 Пресс-центр «Интерфакс-Поволжье» в Перми» (ул. Петропавловская, 41). Пресс-конференция по теме: «Противодействие обороту контрафактной алкогольной продукции». Участие примут начальник УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю полковник полиции Александр Журахов, заместитель начальника УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю - начальник отдела по противодействию организованной и этнической преступности экономической направленности полковник полиции Антон Мелюхин, начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями в сфере потребительского рынка и природных ресурсов УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю подполковник полиции Денис Корепанов.