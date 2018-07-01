Пермь: анонсы
18:44 | 25.07.2018
Анонсы событий на 26 июля
© «Вечерние Ведомости»
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Сегодня
21:44 | 25.07.2018
К митингу коммунистов против пенсионной реформы в Екатеринбурге присоединится «Яблоко»
21:19 | 25.07.2018
Noize MC опубликовал клип, снятый в трамвае Екатеринбурга
20:09 | 25.07.2018
Мэрия Екатеринбурга доберётся до уклонистов от оплаты специальных парковок: теперь ГИБДД обязана сообщать администрации обо всех неплательщиках
19:51 | 25.07.2018
Серная кислота разлилась в центре Каменска-Уральского
19:35 | 25.07.2018
В колонии строгого режима в Екатеринбурге погиб заключённый
18:40 | 25.07.2018
Жители Прикамья могут сообщить о некачественном капремонте на сайте «Управляем вместе»
18:33 | 25.07.2018
В Перми в сквере им. Розалии Землячки будут три площадки для отдыха, танцев и занятий спортом
18:04 | 25.07.2018
В Кургане из окна на пятом этаже выпал годовалый ребенок
17:47 | 25.07.2018
Вениамина Яковлева похоронят в Екатеринбурге
17:12 | 25.07.2018
Застрелил из ружья: жителя уральского села обвиняют в убийстве знакомого
17:11 | 25.07.2018
Свердловский бизнесмен-банкрот рискует лишиться участков в Белоярке
17:09 | 25.07.2018
В 2019 году в Прикамье стартует программа благоустройства пляжей
16:56 | 25.07.2018
ЕМУП «Спецавтобаза» грозит приостановление деятельности до трех месяцев
16:53 | 25.07.2018
95 % лесных пожаров в Прикамье ликвидированы в первые сутки
16:47 | 25.07.2018
В Екатеринбурге проходит конференция таможенных экспертов-криминалистов
16:19 | 25.07.2018
Кистанов покинул пост главного федерального инспектора Зауралья
16:17 | 25.07.2018
При ремонте кровли детского сада в Качканаре погиб рабочий
15:55 | 25.07.2018
До конца года в Екатеринбурге появится детский футбольный центр
15:25 | 25.07.2018
«Другие источники найти будет крайне проблематично»: свердловчанам советуют застраховать лифты
15:25 | 25.07.2018
В Екатеринбурге пройдёт очередная акция «Субботник против рака»
15:24 | 25.07.2018
В Зауралье завели очередное уголовное дело по факту невыплаты зарплаты
15:06 | 25.07.2018
В Екатеринбурге суд наказал лжепредседателя ТСЖ «На Крестинского»
14:22 | 25.07.2018
В Екатеринбурге из-за пожара в многоквартирном доме эвакуированы 45 человек, в том числе 10 детей
14:18 | 25.07.2018
Пермячки вошли в число призеров всероссийского конкурса «Идеи, преображающие города»
14:14 | 25.07.2018
На пермской набережной в выходные отметят День дружбы
14:07 | 25.07.2018
У полпреда президента в УрФО – новый помощник
14:00 | 25.07.2018
«Горьковка» приглашает пермяков на встречу Smart travelling
13:49 | 25.07.2018
В Перми началось строительство нового геронтологического центра
13:41 | 25.07.2018
Крупный пожар произошёл минувшей ночью в Нижнем Тагиле
13:37 | 25.07.2018
Роспотребнадзор: вода в Североуральском ГО соответствует нормам
13:36 | 25.07.2018
Глава Прикамья поручил провести проверку школы и комиссии по делам несовершеннолетних в Краснокамске
12:50 | 25.07.2018
По Свердловской области будет ездить библиотека на колесах
12:48 | 25.07.2018
Пока ТВ молчит: связисты открыли бесплатный доступ к 20 каналам для екатеринбуржцев
12:08 | 25.07.2018
С 6 августа в Перми будет временно ограничено движение транспорта по улицам Сибирской и Юнг Прикамья
12:00 | 25.07.2018
В Екатеринбурге неработающий фонтан засыпали землей
11:56 | 25.07.2018
Пермская балетная труппа исполнит «Лебединое озеро» во время проведения Дней Пермского края в Китае
11:43 | 25.07.2018
Игорь Сапко: Прикамье получит 55 млн рублей на компенсацию сельхозпроизводителям затрат на ГСМ
11:36 | 25.07.2018
Свердловский гарнизон полиции пополнился новыми сотрудниками
11:13 | 25.07.2018
Ночью в результате поджога в Березовском сгорел Mercedes
10:49 | 25.07.2018
Свердловские силовики пришли с обыском к супруге бывшего начальника ОМВД Полевского
10:36 | 25.07.2018
За полгода в органы прокуратуры Свердловской области поступило порядка 30 тысяч обращений от граждан
10:25 | 25.07.2018
В Кургане установят еще 11 новых остановок из многослойного стекла