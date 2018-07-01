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Пермь: анонсы


18:44 | 25.07.2018

Анонсы событий на 26 июля

14.00 УФССП по Пермскому краю (ул. Советской Армии, 28). День единого приема граждан. Прием будет осуществляться и.о. главного судебного пристава Пермского края, его заместителями, начальниками отделов аппарата и структурных подразделений и их заместителями.

© «Вечерние Ведомости»

 


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