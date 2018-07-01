Анонсы событий на 26 июля

18:44 | 25.07.2018

14.00 УФССП по Пермскому краю (ул. Советской Армии, 28). День единого приема граждан. Прием будет осуществляться и.о. главного судебного пристава Пермского края, его заместителями, начальниками отделов аппарата и структурных подразделений и их заместителями.