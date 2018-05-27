Анонсы событий на 30 мая

19:32 | 29.05.2018

10:00 Администрация Пермского края (ул. Куйбышева, 14, 4-й этаж, большой зал). Заседание правительства Пермского края.



11:00 Пресс-центр «Интерфакс-Поволжье» в Перми (ул. Петропавловская, 41). Пресс-конференция начальника УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю полковника полиции Алексея Карина по теме: «Состояние аварийности с участием детей и нетрезвых водителей. Меры профилактики».



12:00 Министерство здравоохранения Пермского края (ул. Ленина, 51, каб. 1018). Брифинг министра здравоохранения Пермского края Дмитрия Матвеева на тему детского здравоохранения.