Анонсы событий на 20 апреля

19:03 | 19.04.2018

11.00 Приемная президента РФ в Пермском крае (ул. Советская, 64). Прямая телефонная линия, посвященная весеннему призыву в Вооруженные Силы Российской Федерации. На вопросы ответят представители Военного комиссариата Пермского края, Военной прокуратуры Пермского гарнизона, а также Пермского краевого отделения Комитета солдатских матерей. Звонки принимают по телефону 8 (342) 217-68-90.