Анонсы событий на 11 апреля

18:28 | 10.04.2018

10.00 Call-центр главы Перми. Прямая телефонная линия с заместителем начальника департамента ЖКХ администрации города Перми Евгением Ведерниковым и начальником отдела по муниципальному дорожному контролю УВБ администрации города Перми Владимиром Пономаревым с участием регионального координатора проекта «Городская среда» Михаила Борисова, которые ответят на вопросы о благоустройстве дворовых и общественных территорий в рамках программы «Формирование современной городской среды». Телефон: 2-059-059.



12:30 Пресс-центр «Интерфакс-Поволжье» в Перми» (ул. Петропавловская, 41). Пресс-конференция, посвященная готовности гидроэлектростанций Пермского края к половодью 2018 года. Участие примут директор филиала ПАО «Русгидро» «Камская ГЭС» Виктор Алексеев, директор филиала ПАО «Русгидро» «Воткинская ГЭС» Алексей Бяков и замначальника главного управления МЧС по региону Александр Шарапов.