Анонсы событий на 14 марта

18:51 | 13.03.2018

10:00 Администрация Пермского края (ул. Куйбышева, 14, 4-й этаж, большой зал). Заседание правительства Пермского края.



10:00 Call-центр главы Перми. Прямая телефонная линия председателя Пермской городской Думы Юрия Уткина по вопросам жителей округа и города. Телефон 2-059-059.



12:00 Call-центр главы Перми. Прямая телефонная линия с заместителем начальника департамента ЖКХ администрации города Перми Евгением Ведерниковым и начальником отдела по муниципальному дорожному контролю УВБ администрации города Перми Владимиром Пономаревым, которые ответят на вопросы о благоустройстве дворовых и общественных территорий в рамках программы «Формирование современной городской среды». Телефон 2-059-059.