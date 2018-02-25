Анонсы событий на 28 февраля

20:40 | 27.02.2018

10:00 Администрация Пермского края (ул. Куйбышева, 14, 4-й этаж, большой зал). Заседание правительства Пермского края.



15:00 Администрация Пермского края (ул. Куйбышева, 14, 4-й этаж, большой зал). Заседание совета у губернатора Пермского края Максима Решетникова по делам инвалидов и о ходе создания комплексной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.