Рубрика: Анонсы
18:33 | 26.02.2018
Анонсы событий на 27 февраля
12.00 Нытвенский межрайонный следственный отдел (г. Нытва, ул. Комсомольская, 23). Личный прием заместителя руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю Сергея Сарапульцева.
© «Вечерние Ведомости»
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