Анонсы событий на 16 февраля

18:18 | 15.02.2018

11.00 Пресс-центр «Интерфакс-Поволжье» в Перми» (ул. Петропавловская, 41). Пресс-конференция на тему «Транспортная безопасность граждан, профилактика травматизма на объектах железнодорожного транспорта, подведение итогов оперативно-служебной деятельности Пермского ЛО МВД России на транспорте за 2017 год». Участие примут начальник штаба Пермского линейного отдела МВД России на транспорте Александр Полихов, начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Пермского Линейного отдела МВД России на транспорте Дмитрий Леднев, начальник отделения по делам несовершеннолетних Пермского ЛО МВД России на транспорте Вера Шелонникова.