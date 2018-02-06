Анонсы событий на 8 февраля

18:08 | 7.02.2018

09.30 ПГНИУ (ул. Букирева, 15). IV Пермский экономический конгресс «Пермский край: новые вызовы, новое время». В мероприятии примет участие губернатор Пермского края Максим Решетников.



15.00 Органный зал (ул. Ленина, 51б). Торжественная церемония вручения премии Пермского края в области науки. В мероприятии примет участие губернатор Пермского края Максим Решетников.



15.00 Пресс-центр «Интерфакс-Поволжье» в Перми» (ул. Петропавловская, 41). Пресс-конференция прокурора Пермского края Вадима Антипова на тему «Итоги работы прокуратуры Пермского края в 2017 году, планы и задачи на 2018 год».