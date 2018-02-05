Анонсы событий на 7 февраля

17:46 | 6.02.2018

10.00 Call-центр главы Перми. Прямая телефонная линия с заместителем начальника департамента ЖКХ администрации города Перми Евгением Ведерниковым и начальником отдела по муниципальному дорожному контролю УВБ администрации города Перми Владимиром Пономаревым, которые ответят на вопросы о благоустройстве дворовых и общественных территорий в рамках программы «Формирование современной городской среды». Телефон 2-059-059.



11.00 Пресс-центр «Интерфакс-Поволжье» в Перми» (ул. Петропавловская, 41). Пресс-конференция пермского транспортного прокурора Сергея Шутова на тему «Итоги работы пермской транспортной прокуратуры в 2017 году».



12.00 Call-центр главы Перми. Прямая телефонная линия первого заместителя председателя Пермской городской Думы Дмитрия Малютина по вопросам жителей округа и города. Телефон 2-059-059.



12.00 Пермская городская Дума (ул. Ленина, 23, каб. 214). Открытие выставки молодого художника Виктора Белокрылова. Экспозиция «Акварельные города» - первый совместный проект Пермской городской Думы и Центрального выставочного зала.