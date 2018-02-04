Анонсы событий на 6 февраля

17:40 | 5.02.2018

12:00 Пресс-центр «КоммерсантЪ-Прикамье» (ул. Петропавловская, 59). Пресс-конференция и. о. заместителя председателя правительства Пермского края — руководителя Региональной службы по тарифам Антона Удальева. Тема: «Подведение итогов 2017 года и планы на 2018 год».