Анонсы событий на 5 февраля

18:46 | 2.02.2018

12.00 Администрация Пермского края (ул. Куйбышева, 14). Заседание совета по физической культуре и спорту Пермского края под председательством губернатора Максима Решетникова. В ходе заседания будут рассмотрены вопросы развития массового спорта и спорта высших достижений.