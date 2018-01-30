Анонсы событий на 1 февраля

18:32 | 31.01.2018

14.00 Школа «Мастерград» (ул. Костычева, 16). Официальное открытие конкурса дизайн-проектов благоустройства общественных пространств «Идеи, преображающие города». В церемонии примут участие заместитель руководителя Региональной службы по тарифам, куратор программы «Формирование комфортной городской среды» Татьяна Русакова, депутаты Государственной Думы РФ Игорь Сапко и Игорь Шубин, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, а также и.о. начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми Дмитрий Лапшин, и.о. председателя комиссии по общественному контролю при Общественной палате Пермского края Михаил Борисов, почетный архитектор РФ, президент правления Пермской краевой общественной организации «Союз архитекторов», руководитель ООО «Архитектурная мастерская» Виктор Воженников, доцент кафедры архитектуры и урбанистики ПНИПУ Татьяна Гудзь и ряд других экспертов.