Анонсы событий на 24 января

18:57 | 23.01.2018

10:00 Call-центр главы Перми. Прямая телефонная линия с заместителем начальника департамента ЖКХ администрации города Перми Евгением Ведерниковым и начальником отдела по муниципальному дорожному контролю УВБ администрации города Перми Владимиром Пономаревым с участием регионального координатора проекта «Городская среда» Михаила Борисова, которые ответят на вопросы о благоустройстве дворовых и общественных территорий в рамках программы «Формирование современной городской среды». Телефон: 2-059-059.



13:00 Администрация Пермского края (ул. Куйбышева, 14, 4-й этаж). Заседание антитеррористической комиссии, на котором будет рассмотрен вопрос обеспечения безопасности в школах.