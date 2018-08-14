На Урале гастролируют сторонники фигурантов скандального уголовного дела

14:28 | 17.08.2018

По России с одиночными пикетами гастролируют сторонники фигурантов скандального уголовного дела об экстремистском сообществе «Новое величие», члены которого были задержаны в марте 2018 года. По версии следствия, главной задачей членов экстремистского движения «Новое величие» было «безальтернативное участие в народных восстаниях, революционных действиях, в столкновении с представителями действующего в России режима», а своих целей они были готовы добиваться любыми способами.



Так, в минувшее воскресенье, 12 августа, в Перми был проведен одиночный пикет в поддержку «Нового величия» и «Сети». По некоторым данным, с плакатом стоял некто Александр Миронов. Редакции veved.ru удалось найти в социальной сети «ВКонтакте» пользователя под именем «Александр Миронов», где изображен тот же самый молодой человек. Однако по другим данным, возможно, это вовсе не юноша, а активистка ЛГБТ 21-летняя Дарья Мурсалимова.



Так, на странице Александра Миронова выложено фото протокола по административному правонарушению по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения митинга, демонстрации или пикетирования») в отношении 21-летней Мурсалимовой Дарьи, уроженки Перми, по факту участия в несогласованном митинге 8 октября 2017 года на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Где на сегодняшний день гастролирует с проповедями в защиту экстремистской организации Александр Миронов или Дарья Мурсалимова, неизвестно. Судя по записям в «ВК», у «борца с режимом» финансовые трудности.



Напомним, что в марте 2018 года группа оппозиционеров «Новое величие» была арестована по подозрению в создании экстремистского сообщества. По словам создателя организации, их целью был «трибунал над членами правящей верхушки», для этого участники собирались проводить «акции прямого действия против сотрудников правоохранительных органов». Разоблачить группу удалось благодаря внедрению оперативников силовых структур.