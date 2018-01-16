Бывшему главврачу городской поликлиники в Верх-Нейвинске грозит до 6 лет колонии

10:46 | 18.01.2018

В Невьянский городской суд направлено уголовное дело в отношении бывшего главврача городской поликлиники в Верх-Нейвинске. Он обвиняется в использовании своих служебных полномочий вопреки интересам службы и растрате, совершенной с использованием своего служебного положения.



По версии следствия, в период с января 2012 года по октябрь 2015 года главный врач издавал заведомо незаконные приказы о стимулирующих выплатах в виде премий и повышающих коэффициентов к окладу врачу-инфекционисту, являющейся его супругой. Указанными действиями Верх-Нейвинской городской поликлинике причинен ущерб в сумме свыше 969 тыс. рублей.



Кроме того, по версии следствия, в декабре 2012 года ГБУЗ Свердловской области «Верх-Нейвинская городская поликлиника» приобрело для стоматологической установки медицинский компрессор стоимостью 97 800 рублей. После поставки данного компрессора в поликлинику главный врач незаконно безвозмездно передал его в собственность своему отцу.



Одновременно с этим, в целях сокрытия совершенного преступления, обвиняемый взамен растраченного им компрессора обеспечил его наличие в Верх-Нейвинской городской поликлинике списанным из другой стоматологической поликлиники компрессором.