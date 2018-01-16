ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 17 января 2018 года

10:35 | 18.01.2018

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, 17 января произошло пять ДТП с пострадавшими, 1 человек погиб, ещё 7 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе 1 ребёнок.



Так, в 12:20 на 177-м км автодороги Екатеринбург — Тюмень водитель автомашины МАН, следуя со стороны Тюмени в сторону Екатеринбурга, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной ВАЗ-2107. В результате ДТП женщина 1937 г. р., пассажир автомашины ВАЗ-2107, погибла. Водитель и второй пассажир автомобиля ВАЗ-2107 получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы.



В 13:35 на улице Селькоровской в Екатеринбурге водитель автомашины «Мазда-626» выехал на регулируемый пешеходный переход на запрещающий (красный) сигнал светофора и допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги слева направо.

В результате ДТП пешеход, мальчик 7 лет, получил травмы и был доставлен в больницу.



За истекшие сутки выявлено нарушений ПДД:



Водителей в нетрезвом состоянии — 26;

Выезд на полосу встречного движения — 39;

Непредоставление преимущества пешеходам — 636;

Нарушения водителями маршрутного транспорта — 48;

Детские удерживающие устройства — 69;

Ремни безопасности — 642.



Информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.