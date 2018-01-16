В пункте передержки собак под Нижним Тагилом прокуратура выявила множество нарушений

10:25 | 18.01.2018

Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура при содействии специалистов Департамента ветеринарии Свердловской области, Управления Роспотребнадзора по Свердловской области и сотрудников полиции выявила многочисленные нарушения в деятельности пункта передержки собак, организованного ООО «Служба отлова безнадзорных животных» и расположенного в районе железнодорожной станции Сан-Донато.



В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения ветеринарного и санитарно-эпидемиологического законодательства. Так, в пункте передержки не проводились первичный учет поступающих и выбывающих животных, дезинфекция помещений, предназначенных для содержания безнадзорных собак, профилактическая вакцинация против бешенства всех сотрудников, занимающихся отловом, перевозкой собак и уходом за ними, мойка и дезинфекция переносных клеток, применяющихся для отлова безнадзорных собак.



Кроме этого, отловщики не проходили специальное обучение, безопасность кормов и воды для собак не проверялась, карантинные мероприятия не проводились. Территория пункта передержки захламлена бытовыми отходами и экскрементами собак, отходы складируются навалом в кучи в одном из строений без вывоза специализированной организацией.



В пресс-службе прокуратуры Свердловской области отмечают, что при проведении проверочных мероприятий со стороны руководства ООО «Служба отлова безнадзорных животных» и собственника помещений имело место противодействие.