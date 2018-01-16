Обманутые дольщики собрались пикетировать предвыборный штаб Владимира Путина в Екатеринбурге

10:19 | 18.01.2018

Пока правительство Свердловской области проводит заседания по поводу поиска инвесторов для завершения строительства проблемных объектов, сами обманутые дольщики обещают продолжить серию пикетов на улицах Екатеринбурга.



Сегодня, 18 января, они пообещали устроить пикет у предвыборного штаба Владимира Путина. Акция, кстати, организована дольщиками из Арамиля, чей вопрос вроде бы решился вчера на на заседании координационной межведомственной комиссии по защите прав дольщиков и пайщиков, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.



Тем не менее дольщики не верят и продолжают акции протеста. Накануне они провели пикеты у зданий Законодательного собрания и администрации губернатора Свердловской области.



«18 января 2018 года пройдет очередной одиночный пикет — напротив предвыборного штаба Путина В. В. в Екатеринбурге в 14:00 на проспекте Ленина, 8. Дольщики Арамиля выйдут на пикет с призывом: «Путин, обманутые дольщики Свердловской области ждут вас в Екатеринбурге!» — заявляют представители дольщиков.



«По факту мы получили очередные обещания. И переходим от слов к делу. Серия одиночных пикетов будет продолжена до тех пор, пока «ТЭН» не начнет строительство наших домов. Также в ближайшее время подадим заявку на митинг», — говорится в их заявлении.



Фото: politsovet.ru