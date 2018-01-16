Правительство Свердловской области решает проблему екатеринбургских долгостроев

10:01 | 18.01.2018

Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков представил нового инвестора для незавершенных домов в Арамильском городском округе, случилось это на заседании координационной межведомственной комиссии по защите прав дольщиков и пайщиков, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Новым инвестором строительства стала группа компаний «ТЭН», готовая приступить к работам на площадках с 1 февраля 2018 года, сразу же после подписания соглашения с министерством.



Напомним, жители Сысертского района, купившие квартиры в одном из долгостроев, попросили губернатора Евгения Куйвашева ускорить решение их проблемы, направив через популярный паблик в социальных сетях вопрос, который был озвучен в ходе пресс-конференции главы региона.



Региональное министерство строительства подготовило проект соглашения о намерении по реализации масштабного инвестиционного проекта между правительством области и ООО «Деметра», входящим в группу компаний «ТЭН», пояснил Михаил Волков. Кстати, аналогичные договоры подготовлены и для других компаний, готовых взять на себя обязательства по завершению строительства проблемного жилья.



Один из руководителей группы компаний «ТЭН», Юрий Романович, заверил представителей дольщиков, что все дома будут достроены до конца 2018 года. График работ, по его словам, будет составлен и размещен на информационном стенде на стройплощадке в феврале, также будет организована охрана объектов и развернут строительный городок.



Здесь же, на совещании, прошло обсуждение строительных работ на площадке жилого комплекса «Кольцовский дворик» на улице Ракетной. И в этом случае найден новый инвестор — ЗАО «Форум-групп». Ожидается, что до конца января представители компании подпишут соглашение с областным правительством, в феврале урегулируют юридические вопросы и проведут подготовительную работу для того, чтобы с 1 марта приступить к строительству.



Кроме того, в ходе совещания прошло обсуждение проблемной стройки на улице Щербакова, 20, в Екатеринбурге. В этом случае дольщикам предлагаются готовые квартиры в других домах. Обменять свои недостроенные квартиры на жилье в домах по улице Рощинской, при помощи САИЖК, согласились уже 76 дольщиков. Дольщикам, отказавшимся от готовых квартир, придется ждать окончания процедуры банкротства прежнего застройщика ООО «Рубикон-Аэро Инвест» и поиска нового инвестора.



Помимо этого, рассмотрели вопросы завершения строительства домов в жилых комплексах «Авиатор» по улице Бахчиванджи, 15, и «Березки» в Березовском городском округе.



Как сказал министр строительства Михаил Волков, работа с пайщиками и дольщиками станет одним из основных направлений деятельности министерства и в 2018 году.



Фото: ЖК «Кольцовский дворик»; diart-ural.ru