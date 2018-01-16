Два автомобиля сгорело утром в Екатеринбурге

09:01 | 18.01.2018

18 января рано утром два автомобиля сгорело на улице Московской в Екатеринбурге. Сообщение о возгорании поступило в 04:28. От огня пострадали Audi Q5 и Toyota Corolla. Повреждены моторные отсеки и кузова автомобилей.



Прибывшие на место пожара две единицы техники и семь человек личного состава МЧС справились с огнём за две минуты.



Фото: vestikavkaza.ru