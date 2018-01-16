В Екатеринбурге в производственном цехе с газовыми баллонами случился пожар

22:06 | 17.01.2018

В производственном цехе, внутри которого находились газовые баллоны, на улице Луганской в Екатеринбурге случился крупный пожар. При этом один из 15 газовых баллонов успел взорваться, таким образом, площадь пожара составила 200 квадратных метров.



По предварительной информации, в момент возгорания в цехе не было никого из людей. По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, на борьбу с огнем прибыли 60 пожарных и 16 единиц техники. Тушение пожара также осложнялось отсутствием водоисточников. «Для бесперебойной подачи воды на тушение огня задействованы две передвижных цистерны объемом 10 и 13 тонн. Доставка воды к месту пожара осуществляется от пожарных гидрантов, расположенных в 3 км от пожара», - отметили в пресс-службе.



На месте пожара развернут штаб пожаротушения. Сейчас угрозы распространения огня за пределы цеха нет.



Фото: bizbi.ru