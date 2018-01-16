В центре Екатеринбурга начинается строительство высотки на месте домостроительного комбината

19:52 | 17.01.2018

Застройщик ООО «Эстейт-Девелопмент» получил разрешение на строительство многоквартирника в центре Екатеринбурга — на месте бывшего домостроительного комбината (Первомайская, 60), в котором регулярно происходили возгорания. В прошлом году старое здание было снесено, сейчас площадка уже полностью подготовлена под начало строительных работ.



Как следует из ответа Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области депутату Государственной думы Андрею Альшевских, разрешение было выдано не с первого раза, застройщику пришлось устранять замечания.



Архитектурная концепция дома была утверждена на заседании Градостроительного совета еще в ноябре 2015 года, в декабре 2017 года компания получила положительное заключение экспертизы. Согласно документам, на небольшом пятачке, окруженном старыми пятиэтажками, появится разновысотный многосекционный дом, а под дворовой территорией будет подземная двухэтажная автостоянка на 231 машино-место.