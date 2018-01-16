В Свердловской области массово отравились школьники

19:39 | 17.01.2018

Свердловский Роспотребнадзор проводит проверку по факту отравления 26 школьников из Асбеста. По информации пресс-службы следственного управления СКР, признаки ухудшения здоровья появились у учеников одной из школ еще в пятницу, 12 января: у подростков 9–16 лет резко поднялась температура и началась рвота. Предварительный диагноз у школьников — острая кишечная инфекция.



Отметим, что информация о массовом отравлении появилась в социальной сети. Также известно, что несколько отравившихся учеников были направлены в больницы.



В настоящий момент следователи СКР и сотрудники контролирующих и надзорных органов устанавливают причины массового заболевания школьников. По информации пресс-службы Роспотребнадзора, специалисты взяли пробы на всех школьных объектах и обследуют персонал.



Однако стоит отметить, что некоторые пользователи в соцсетях утверждают, что информация о вспышке массового заболевания может быть преувеличена.



Фото: news-kaluga.ru