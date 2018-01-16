Собака покусала 2-летнего ребенка в Ревде

17:58 | 17.01.2018

17 января около полудня собака напала на маленького ребенка 2016 года рождения, гуляющего с бабушкой в частном секторе на Демьяна Бедного в Ревде. Прокуратура выясняет обстоятельства происшествия, в том числе является ли данная собака безнадзорной, сообщает пресс-служба ведомства.



Если животное было бродячим, последует проверка соблюдения требований законодательства в части организации и осуществления своевременного отлова, содержания, транспортировки безнадзорных животных. Если же найдется хозяин, то, возможно, в суд будет подано заявление о возмещении морального вреда.



Фото: naijaclassic.ga